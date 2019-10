Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Angriff auf Rettungsdienst und Polizeibeamte

Frankenthal (ots)

Zunächst wird am 26.10.2019 gegen 00:30 Uhr der Rettungsdienst zu einem Paar in den Schießgartenweg in Frankenthal alarmiert. Der stark angetrunkene Patient mit chirurgischer Verletzung wird anschließend zusammen mit seiner Partnerin im Rettungswagen in Rtg. Krankenhaus gefahren. Während der Fahrt schlägt die 22-jährige Partnerin dann dem Fahrer des Rettungswagens unvermittelt gegen die Schulter und zeigt sich verbal aggressiv, worauf die Polizei hinzugezogen wird. Während die Beschuldigte beruhigt werden soll tritt sie mit beschuhtem Fuß mehrmals kraftvoll und gezielt gegen die Brust eines Polizeibeamten. Die Dame wird dann gefesselt. Zudem beleidigt der 39-jährige Patient einen der Polizeibeamten aufs Übelste. Der 22-jährigen wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen und die Beschuldigte anschließend in den Gewahrsam eingeliefert.

Gegen beide Beschuldigten wurden u.a. entsprechende Strafverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Rettungskräfte eingeleitet.

