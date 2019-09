Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an PKW

Kusel (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag den 17.09.2019, 23:00 Uhr bis zum Mittwoch den 18.02.2019, 07:30 Uhr, verschmierten bislang unbekannter Täter einen grauen Merce-des-Benz mit einer unbekannten Substanz, welcher zum besagten Zeitpunkt in der Straße "Zum Halben Mond" in Kusel abgestellt wurde. Die Höhe des Sachschadens kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei Kusel unter der Telefonnummer 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizei Kusel Telefonnummer 06381/9190 oder per Email an

pikusel@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell