Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Altenglan (ots)

Am Dienstag, den 17.09.2019, kam es im Zeitraum von 15:45 Uhr bis 17:00 Uhr in der Glanstraße in Altenglan zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Pkw Citroen Berlingo. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich ebenfalls um einen Personenkraftwagen von dunkelgrauer Farbe. Im Rahmen des Unfallgeschehens entstand Sachschaden am Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 oder unter E-Mail pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeiinspektion Kusel

Tel.: 06381/919-0 oder E-Mail pikusel@polizei.rlp.de



