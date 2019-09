Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kupferdraht im Türschloss

Wolfstein (ots)

Kupferdraht ist am Montag zwischen 17:00 und 22:20 Uhr in das Schloss der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Schlossgasse geschoben worden. Der Draht konnte nicht mehr herausgezogen werden, wodurch ein Schaden von 200 Euro entstanden ist. Wer das Metallstück in das Schloss geschoben hat und warum ist offen. Die Polizei in Lauterecken bittet um Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110.

