Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reh im Garten zu Besuch

Lauterecken (ots)

Ein Reh steht in ihrem Garten, hat am Montagabend eine Anwohnerin aus der Straße "Baumschule" der Polizei mitgeteilt. Die 49-jährige Frau hatte überlegt ihr Gartentor zu öffnen, befürchtete jedoch, dass das Tier dann auf die Straße rennen würde... Ein Jagdpächter wurde kontaktiert. Seine Empfehlung war das Tier einfach in Ruhe zu lassen. Es wäre anzunehmen, dass das Tier wieder so herauskommt wie es hinein gelangt war. Er sagte seine Unterstützung zu, wenn weitere Probleme auftreten würden. Da anschließend kein Wildunfall oder gar ein "Mundraub" durch das Tier gemeldet wurde, ist davon auszugehen, dass das Reh wieder weitergezogen war.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell