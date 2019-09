Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dreirad gestohlen

Lauterecken (ots)

Ein Kinder-Dreirad ist am Sonntagnachmittag in der Saarbrücker Straße gestohlen worden. Das blaue Fahrzeug stand auf einer Treppe, welche von der Hofeinfahrt zum Eingang des Gebäudes führt. Der Wert wird auf rund 80 Euro geschätzt. Ein Zeuge beobachtete einen älteren Mann der mit einem Dreirad gegen 19 Uhr in Richtung der Einmündung Saarbrücker Straße / Hauptstraße ging. Er wäre etwas kräftiger und nicht gut zu Fuß gewesen. Einen Tag später fand sich das nun nicht mehr funktionsfähige Dreirad an der B 420 in Höhe der Firma Bito. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110.

