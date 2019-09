Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Einecke - Kein guter Ratschlag

Welver (ots)

Am späten Mittwochabend, gegen 22:00 Uhr, geriet ein 31-jähriger Mann auf der Einecker Straße, aus Klotingen kommend, nach einer Rechtskurve ins Schleudern. Der Opel des Soesters landete im Straßengraben. Beim Aufprall riss die vordere Stoßstange ab und beschädigte ein geparktes Fahrzeug. Der Fahrer blieb unverletzt. Aufmerksame Zeugen hatten den lauten Knall gehört und sich zur Unfallstelle begeben, um zu helfen. Beim Warten auf die Polizei telefonierte der Verunfallte laut Zeugen mit einer anderen Person, welche ihm dazu riet, die Beine in die Hand zu nehmen und zu verschwinden. Diesen Rat nahm der Soester an und flüchtete von der Unfallstelle. Im Fahrzeug fanden die eintreffenden Polizisten die Papiere des Mannes, eine Fahndung blieb erfolglos. (wo)

