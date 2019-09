Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall beim Rückwärtsfahren

Odenbach (ots)

Trotz mehrfachem Hupen ist am Dienstag ein Autofahrer rückwärts gegen einen anderen Wagen gefahren. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf 5.500 Euro geschätzt. Der 54-jährige Lieferant fuhr in die Sackgasse "Hinter dem Flecken" und übersah, dass dort eine 55-jährige PKW-Fahrerin aus ihrem Hof auf die Straße gefahren war. Auf Grund des Schadensbildes nehmen die den Unfall aufnehmenden Beamten an, dass der Wagen der 55-Jährigen bereits gestanden hatte als der Zusammenstoß erfolgte.

