Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei mutmaßliche Kraftstoffdiebe nach Zeugenhinweis gestellt

Holzendorf / Dabel (ots)

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in der Nacht zum Montag in Holzendorf zwei mutmaßliche Dieseldiebe stellen können. Beide sollen aus dem Tank eines parkenden LKW Kraftstoff abgezapft und diesen dann in ihren PKW eingefüllt haben. Eine Frau hatte das Treiben der 14 und 26 Jahre alten Tatverdächtigen bemerkt und die Polizei informiert. Die Besatzung eines eintreffenden Streifenwagens der Polizei stellte die beiden Verdächtigen wenig später am Tatort fest. Im Auto der Beschuldigten fand die Polizei einen Kraftstoffkanister sowie einen Schlauch. Zudem wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass der PKW der beiden Verdächtigen seit über einem halben Jahr nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen ist. Während der 14-Jährige später Familienangehörigen übergeben worden war, brachte die Polizei den 26-Jährigen zur Dienststelle. Wie sich herausstelle, wurde nach dem 26-Jährigen wegen dreier offener Haftbefehle bereits gefahndet. Er wurde am Montag der Justiz überstellt.

