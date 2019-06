POL-DEL: Stadt Delmenhorst / LK Oldenburg: Warnung vor Anrufen von falschen Polizeibeamten

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Warnung vor Anrufen von falschen Polizeibeamten

In den vergangenen Tagen wurden wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet. An Bargeld oder andere Wertgegenstände sind die Täter nicht gelangt, weil die angerufenen Personen gut reagiert und das Gespräch schnell beendet haben.

Am Telefon versuchen die falschen Polizeibeamten, ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dabei behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- oder Wertgegenstände bei den Opfern oder auf den Konten nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Dabei nutzen die Täter oftmals eine spezielle Technik, die auf dem Display des angerufenen Telefons die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

Tipps der Polizei:

- Die Polizei ruft niemals unter der Telefonnummer 110 an. - Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen. - Beenden Sie beim geringsten Zweifel das Gespräch und suchen Kontakt zur richtigen Polizei. Dabei sollte die Telefonnummer der zuständigen Behörde selber herausgesucht werden. - Verwandte oder Bekannte kontaktieren - Am Telefon sollten niemals Angaben zu finanziellen Verhältnissen gemacht werden. - Niemals Geld an unbekannte Personen übergeben.

Die Polizei rät weiterhin zu Vorsicht und bittet um Sensibilisierung älterer Mitmenschen.

