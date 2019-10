Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Einfamilienhaus

Speyer (ots)

25.10.2019, 13.00 Uhr, bis 26.10.2019, 10.30 Uhr. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln der Balkontür im 1. Obergeschoß in ein Einfamilienhaus in der Leharstraße, nachdem sie an anderen Türen bzw. Fenster erfolglos zugange waren. Es wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

