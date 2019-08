Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Imbissbetreiber widersetzt sich Schließung

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 02.45 Uhr, beschwerten sich mehrere Anwohner wegen Lärm bei der Polizei. Die Lärmquelle war ein Imbiss in der Saarlandstraße. Dort herrschte noch reger Betrieb. Bei der Überprüfung der Gaststättenerlaubnis wurde festgestellt, dass die Sperrzeit überschritten war. Daraufhin wurde die Schließung der Gaststätte angeordnet. Der 22jährige Betreiber widersetzte sich der Beendigung der Geschäfte und versperrte die Beamten den Weg, um zu verhindern, dass die Polizei die Gäste zum Gehen auffordern konnte. Der Mann verweigerte die Angabe seiner Personalien. Er wurde zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam genommen. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten, die für den Mann, auf dem Boden liegend und mit Handschließen gefesselt, endeten. Nachdem die Gäste die Örtlichkeiten verlassen hatten, wurde der Imbiss geschlossen. Der Betreiber wurde nach der Feststellung seiner Identität wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird Strafanzeige erstattet. Außerdem wird die Gaststättenbehörde seine Eignung als Gastwirt überprüfen.

