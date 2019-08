Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Schießübungen auf dem Balkon

Ulm (ots)

Kunden eines Einkaufmarktes in der Blaubeurer Straße konnte am Freitag, gegen 15.00 Uhr, beobachten, wie zwei Männer auf einem Balkon mit einen Gewehr hantierten. Die Polizei nahm Kontakt zu den beiden Männern auf. Dabei stellte sie fest, dass der 22jährige Waffenbesitzer und sein Freund mit einem Gewehr und einer Pistole Schießübungen auf dem Balkon durchführten. Bei beiden Waffen handelt es sich um Softair-Waffen. Die beiden Schützen zielten auf einen Müllhaufen im komplett umzäunten Hinterhof des Gebäudes. Dort hielten sich keine Personen auf. Die Beamten beschlagnahmten beide Waffen zur Übersendung an die Polizeibehörde.

Polizeipräsidium Ulm

