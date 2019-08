Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstation - Betrunkener randaliert in Gaststätte

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 19.00 Uhr, musste die Polizei zu einer Gaststätte in Moosbeuren fahren. Ein 32jähriger Gast hatte gehörig über den Durst getrunken. Warum er mit der Welt nicht im Reinen war, ging im Alkoholdunst unter. Jedenfalls ließ er seine Wut an der Küchentür der Gaststätte aus und schlug diese ein. Die Beamten konnten den Mann beruhigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert deutlich jenseits der 2,5 Promille. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und durfte seinen Alkoholpegel unter polizeilicher Aufsicht senken.

++++++++++++++++++++++1599326;

Polizeiführer vom Dienst (GU)

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell