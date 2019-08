Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Kontrolle in Haft

Rauschgift fand die Polizei am Donnerstag bei einem Mann in Ulm.

Ulm (ots)

Die Polizei kontrollierte den 32-Jährigen kurz nach 16 Uhr in der Zeitblomstraße. In seiner Tasche fanden die Polizisten mehr als 50 Gramm Haschisch. Das stellten die Polizisten sicher. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Bulgaren ein Haftbefehl bestand. Der Mann wurde festgenommen und sitzt jetzt in einer Zelle. Wegen des Rauschgifts erwartet ihn ein weiteres Strafverfahren.

+++++++++ 1591648

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell