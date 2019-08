Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Einbrecher kommt nicht weiter

Keine Beute machte ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in Laichingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, machte sich der Täter an einem Haus im Höhenweg zu schaffen. Gegen 23 Uhr habe er ein Lichtschachtgitter abgehoben, dann die Scheibe eines Kellerfensters eingeschlagen. Jetzt erkannte der Unbekannte offenbar, dass er so nicht ins Haus kommt. Deshalb gab er auf, so die Vermutung der Polizei. Die ermittelt jetzt und sucht den Unbekannten. Dazu hoffen die Polizisten aus Laichingen auf Hinweise. Sie fragen:

- Wer hat in der Nacht zum Mittwoch im Höhenweg in Laichingen verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort oder in der Nähe fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Laichinger Polizei unter der Telefon-Nr. 07333/950960.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Laichingen ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

