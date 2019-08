Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim/Brenz - Staatsanwaltschaft Ellwangen und Polizei teilen mit: Unbekannter bedroht Ehepaar /

Ulm (ots)

Am frühen Freitag drang ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Sontheim/Brenz ein. Über wenige Stunden habe er ein Ehepaar bedroht, teilen Staatsanwaltschaft Ellwangen und Polizei mit. Dann flüchtete der Unbekannte wieder.

Kurz nach 3 Uhr schlug der Hund des Hauses in der Neustraße an. Die Bewohner schauten nach, stellten aber nichts Verdächtiges fest, berichteten sie später den Ermittlern. Kurz darauf habe jemand laut gegen einen Hintereingang geklopft. Der Hausherr öffnete und sei sofort von einem Unbekannten bedroht und niedergeschlagen worden. Der Eindringling habe den Mann gefesselt, anschließend auch die Frau, die hinzugekommen war. Er drohte den Beiden mit einer Pistole und einem Messer. Kurz nach 5 Uhr gelang es dem Ehepaar, sich zu befreien. Zu dieser Zeit habe der Unbekannte sie vorübergehend alleine gelassen. Sie flüchteten sich in einen anderen Raum und verriegelten ihn. Dann verständigten die Beiden die Polizei. Als der Eindringling das bemerkte, ergriff er die Flucht. Eine Suche der Polizei nach dem Mann blieb bislang ohne Erfolg. Staatsanwaltschaft Ellwangen und Polizei ermitteln nun und suchen weiter nach dem Unbekannten. Er sei etwa 1,80 m groß und schlank, habe helle Augen und auffällige schmale, konturierte Augenbrauen. Bekleidet war er mit einer schwarzen, weiten Hose mit vielen Seitentaschen, einer so genannten Cargohose, zudem mit einer khakifarbenen Kapuzenjacke und einem grauen Pullover mit weißer Aufschrift, möglicherweise "University", berichtete das Ehepaar. Maskiert hatte er sich mit einem fliederfarbenen Tuch, so die Bedrohten weiter. Außerdem habe er auffällige schwarze Strick-Handschuhe mit weißem Muster, eventuell einem Totenkopf-Motiv, getragen.

Was hinter dem Angriff steckt, ist den Ermittlern nicht bekannt. Sie schließen aber einen möglichen Streit von Angehörigen der Familie mit dem Unbekannten oder Dritten nicht aus. Dazu dauern die Ermittlungen noch an.

Die Behörden suchen nun Zeugen und bitten um Hinweise. Sie fragen:

- Wer kennt den beschriebenen Mann? - Wer hat den Mann in der Nacht zum Freitag in Sontheim oder der Umgebung gesehen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heidenheim unter der Telefon-Nr. 07321/3220.

Das Ehepaar wurde von der Polizei in ärztliche Behandlung gegeben, zumal der Ehemann leichte Verletzungen erlitten hatte. Beide standen zudem unter dem Eindruck des Geschehens.

