Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Senior wird von Motorradfahrer attackiert - Angegriffener gesucht!

Freiburg (ots)

Die Polizei bittet einen älteren Herrn, der am Freitag, 14.06.2019, in Schopfheim-Kürnberg von einem Motorradfahrer attackiert wurde, sich zu melden. Zum Vorfall soll es kurz nach 12:30 Uhr gekommen sein. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer eines grünen Pkws auf einem Hof hielt, gefolgt von zwei Motorradfahrern. Einer der Motorradfahrer ging dann auf den zwischenzeitlich ausgestiegenen älteren Autofahrer zu und trat mehrmals nach diesem. Ein Anwohner mischte sich, worauf alle drei davonfuhren. Bislang meldete sich der ältere angegriffene Autofahrer nicht bei der Polizei. Er wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, in Verbindung zu setzen.

