Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rennradfahrer bricht sich das Schlüsselbein

Freiburg (ots)

Ein Rennradfahrer hat sich bei einem Sturz am Donnerstag, 13.06.2019, in Weil am Rhein das Schlüsselbein gebrochen. Er kam ins Krankenhaus. Der 80-jährige Radler war gegen 11:25 Uhr auf einer Bodenwelle in der Rheinstraße zu Fall gekommen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die entsprechenden Warnschilder vor diesem Straßenmangel zur Seite gedreht waren. Die Beschilderung wurde wieder in Ordnung gebracht. Am Rennrad wurde ein Schaden von rund 500 Euro verursacht.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell