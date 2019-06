Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mit gestohlenem Mofa am Polizeirevier vorbei

Freiburg (ots)

Ein Jugendlicher hat am Donnerstagabend, 13.06.2019, ein gestohlenes Mofa am Polizeirevier in Lörrach vorbeigeschoben. Kurz vor 21:00 Uhr war er beobachtet worden und da bekannt war, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt und das Mofa noch ein Schweizer Kennzeichen hatte, wurde er kontrolliert. Wie die Ermittlungen ergaben, wurde das Mofa am Mittwoch in Basel gestohlen. Wie der Jugendliche zu diesem kam, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

