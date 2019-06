Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rollerfahrer wird von Pkw erfasst - leicht verletzt

Von einem Pkw erfasst und auf die Straße geschleudert, wurde am Donnerstag, 13.06.2019, ein Rollerfahrer in Weil am Rhein. Dadurch zog sich der 50 Jahre alte Rollerfahrer Schürfwunden am ganzen Körper zu. Einen Sturzhelm hatte er an, allerdings auf das Tragen von Schutzkleidung verzichtet. Zum Unfall war es gegen 12:20 Uhr gekommen, als ein 54 Jahre alter VW-Fahrer aus der Straße "Im Kränzliacker" die "Alte Straße" queren wollte und dabei nicht auf den dort fahrenden Roller achtete. Der Roller wurde von der Front des Autos erfasst, der Fahrer stürzte und rutschte über den Asphalt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1500 Euro.

