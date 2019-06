Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Pedelec-Fahrer stürzt nach Vorfahrtsverletzung und wird leicht verletzt - Alkoholgeruch

Freiburg (ots)

Nach einer Vorfahrtsverletzung ist ein Pedelec-Fahrer am Donnerstagmittag, 13.06.2019, in Schwörstadt auf die Straße gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Da der Radler nach Alkohol roch, wurde eine Blutprobe erhoben. Ein Alcomatentest konnte vom Verletzten nicht ausgeführt werden. Der 41-jährige Pedelec-Fahrer bog gegen 16:15 Uhr von der Wehrer Straße auf die bevorrechtigte Schopfheimer Straße nach rechts ein. Dabei achtete er nicht auf den bevorrechtigten Fahrzeugverkehr. Ein Autofahrer musste deshalb stark bremsen. Im weiteren Verlauf kam der Radler in einer folgenden Rechtskurve ohne Fremdeinwirkung zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle kam der Verletzte in ein Krankenhaus. Am Pedelec entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

