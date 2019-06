Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein auf der Flucht vor der Polizei

Freiburg (ots)

Ein Rollerfahrer hat am Donnerstag, 13.06.2019, gegen 11:20 Uhr, in Lörrach versucht, vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Trotz eindeutigen Aufforderungen durch die Streifenwagenbesatzung, auch mit sehr lauten akustischen Signalen, entschied sich der 21-jährige, diese zu ignorieren und davon zu fahren. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er gestoppt werden. Zwei Gründe kamen bei der Kontrolle zu Tage, weshalb der Mann flüchtete. Zum einen war nicht im Besitz eines Führerscheines, zum anderen stand er unter Drogeneinfluss. Ein Drogentest war positiv auf THC. Eine Blutprobe folgte. Zudem sind die Besitzverhältnisse des gefahrenen Rollers noch nicht genau bekannt. Hierzu dauern die Ermittlungen an.

