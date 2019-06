Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Geldwechseltrick

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Donnerstagmittag, gegen 12:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz beim Finanzamt in der Freiburger Straße ein 67-jähriger Autofahrer, der an seinem Auto stand, von einem Fremden angesprochen, ob dieser ihm eine 2-Euro-Münze wechseln könnte. Während der Autofahrer sein Kleingeld prüfte und hierzu den Geldbeutel auf dem Beifahrersitz ablegte, ging der Mann um das Fahrzeug herum, öffnete die Beifahrertür und ließ sich das Münzgeld in die Hand zählen. Erst als der Mann wieder weg war, stellte der Autofahrer fest, dass ihm aus seinem Geldbeutel das Papiergeld im dreistelligen Bereich gestohlen wurde.

Der Täter wurde als ca. 30 bis 35 Jahre alter und 170 bis 175 cm großer Mann mit schwarzen Haaren beschrieben.

Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Telefon 07641/5820 entgegen.

