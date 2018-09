Bei Kirchdorf/Iller illegal entsorgte Reifen Bild-Infos Download

Ulm (ots) - Altreifen wurden auch auf Gemarkung von Kirchdorf an der Iller entsorgt: In der Zeit zwischen Freitag und Dienstag luden Abfallfrevler einen Stapel ausgedienter Reifen auf dem Pendlerparkplatz an der B312/L300 ab.

In beiden Fällen sucht die Polizei Hinweise, die für die Ermittlung der Verantwortlichen dienlich sein könnten.

Telefon Polizeirevier Riedlingen: 07371/9380

Telefon Polizeiposten Ochsenhausen: 07352/202050

++++++1721524

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell