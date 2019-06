Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 10.06.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Seniorin vermisst - Offenbach

Seit Sonntagmittag wird aus einem Seniorenheim in der Andrestraße die 80-jährige Christine Mauer vermisst. Sie ist 1,67 Meter groß, hat eine kräftige Statur und kurze rote Haare. Sie trägt eine beige Hose und ein buntes T-Shirt. Frau Mauer ist sehr kontaktfreudig, aber orientierungslos. Bei Antreffen wird um Mitteilung an die Polizei in Offenbach (069/8098-5200) oder an jede andere Polizeidienststelle gebeten.

Bereich Main-Kinzig

Mann im Treppenhaus verstorben - Hanau

Völlig unklar sind zurzeit die Umstände, die zum Tod eines 57-Jährigen aus Hanau am Sonntagabend geführt haben. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge wurde der Verstorbene im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Limesstraße gegen 20.20 Uhr aufgefunden. Durch Sanitäter vor Ort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Am Ereignisort angetroffen wurde eine 41-Jährige, die nach jetzigem Kenntnisstand die Lebensgefährtin des Toten war. Inwieweit die aus Hanau kommende Frau, die augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, mit dem Todesereignis etwas zu tun hat, bedarf weiterer Aufklärung. Die Staatsanwalt Hanau hat hierzu ein Ermittlungsverfahren eröffnet und behält sich bis zur Vorlage von Sachbeweisen eine Stellungnahme vor. Eine Obduktion des Leichnams wurde angeordnet, Zeugenvernehmungen stehen noch aus. Die 41-Jährige befindet sich derzeit zur Sachverhaltsaufklärung im Polizeigewahrsam. Zeugen des Geschehens melden sich bitte bei der Kripo unter 06181/100-123.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 10.06.2019

