Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 09.06.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Resolute Angestellte verhinderte Raub auf Drogeriemarkt - Egelsbach

Von einer resoluten Angestellten eines Drogeriemarktes im Kurt-Schumacher-Ring wurden am gestrigen Abend zwei bislang unbekannte Täter, die offenbar eine Filiale eines Drogeriemarktes überfallen wollten, in die Flucht geschlagen. Gegen 20.10 Uhr wollte die 37-jährige Angestellte im rückwärtigen Bereich Müll entsorgen. Hier passten sie zwei maskierte Täter ab und drängten sie unter Vorhalt einer Pistole zurück in den Verkaufsraum. Die Geschädigte rannte daraufhin laut schreiend durch den Verkaufsraum, worauf den verhinderten Räubern nichts Anderes übrig blieb, als ohne Beute eiligst das Weite zu suchen. Die beiden Täter waren 1,90 bis 1,95 Meter groß und maskiert. Einer der beiden war schlank, bekleidet mit einem dunklen Pullover und trug schwarze Handschuhe. Er war bewaffnet mit einer silbernen Pistole und sprach Russisch und Englisch. Zum zweiten ist bislang nur bekannt, dass er eine athletische Körperstatur hatte. Die sofort eingeleiteten, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 069 8098 1234.

"Automarder" waren unterwegs - Offenbach

Autodiebe schlugen in der Nacht von Freitag (07.06) auf Samstag (08.06.) an vier Tatorten in Offenbach-Bieber zu. Im Frankfurter Grund, der Konrad-Adenauer- und von-Brentano-Straße, sowie im Heusenstammer Weg gingen die Unbekannten jeweils Mercedes Fahrzeuge an, die dort abgestellt waren. Aus den Wägen wurden dann die Airbags der Lenkräder ausgebaut. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht in den Straßenzügen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Straßenraub - Neu-Isenburg

Opfer eines Straßenraubes wurde am Samstagabend um 22.55 Uhr eine 18-jährige Neu-Isenburgerin. Drei bislang unbekannte Täter hatten die junge Dame in der Schützenstraße zunächst auf dem Bürgersteig umringt. Durch Festhalten und Stoßen und der Androhung, sie umzubringen, raubten die Drei dann ihre Handtasche samt Inhalt. Anschließend flüchtete das Räubertrio in Richtung Hugenottenallee. Durch die körperlichen Attacken wurde 18-Jährige leicht verletzt. Die Täter werden von der Geschädigten wie folgt beschrieben: Der Hauptagitator, der auch das Opfer attackierte, war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine breite Körperstatur und hellblaue Augen. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und hatte einen schwarzen Schal über dem Mund. Die beiden anderen Täter waren ebenfalls 1,80 Meter groß und schlank. Auch sie waren mit schwarzen Kapuzenpullis und schwarzen Jogginghosen bekleidet und trugen ebenfalls einen schwarzen Schal über ihrem Mund. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

Raubüberall auf Bekleidungsmarkt - Hanau

Am Samstagmorgen betrat ein maskierter Täter um 09.10 Uhr einen Bekleidungsmarkt im Grashüpferweg. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Räuber von der 26-jährigen Angestellten zunächst die Herausgabe von Bargeld im Kassenbereich. Anschließend zwang er die Angestellte, den Tresor zu öffnen. Dort nahm der Täter weitere Barschaften im oberen vierstelligen Bereich an sich, ehe er über die Hintertür in unbekannte Richtung flüchtete. Der Täter war etwa 30 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er hatte eine kräftige Statur und war schwarz gekleidet. Er sprach akzentfrei Deutsch und führte eine dunkle Sporttasche mit, in der er auch das Raubgut verstaute. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei bleiben erfolglos. Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Unbekannten machen oder hat im Bereich des Bekleidungsmarktes im Grashüpferweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kripo in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Hochwertiges Custom Bike gestohlen - Bruchköbel

Gestern Vormittag, zwischen 11.07 Uhr und 11.21 Uhr, wurde im Kirleweg ein hochwertiges Custom Bike gestohlen. Der Chopper der Marke Black-Steel war eine Einzelanfertigung und wurde auf bislang unbekannte Art und Weise entwendet. Das schwarze Motorrad, Typ Dragstyle, mit MKK-Kennzeichen hat einen Wert von etwa 86.000 Euro. Aufgrund des hohen Eigengewichtes von etwa 300 kg liegt die Vermutung nahe, dass das Krad mittels eines Fahrzeugs abtransportiert wurde. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen können, wie auch Angaben zum aktuellen Standort oder Verbleib des gesuchten Motorrades nimmt die Kriminalpolizei in Hanau, Telefon 06181 100-123, jederzeit entgegen.

Autobahnpolizei Langenselbold

- keine Beiträge -

Offenbach am Main, 09.06.2019, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell