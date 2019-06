POL-OF: Weitere gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 07.06.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Weitere gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 07.06.2019

(fg) Nach dem Tod eines Polizeibeamten und der Festnahme von zwei mutmaßlichen Einbrechern am frühen Freitagmorgen (wir berichteten) fahndet die Polizei weiterhin nach zwei flüchtigen Männern. Die 28 und 34 Jahre alten Festgenommenen sowie die beiden Unbekannten sollen kurz nach Mitternacht in ein Geschäft in der Industriestraße eingebrochen sein. Bei den vier Männern soll es sich um Mitglieder einer mutmaßlichen Diebesbande handeln. Für einen möglichen Zugriff und die Festnahmen waren Polizeibeamte, darunter Spezialeinsatzkräfte aus Frankfurt, im Bereich des Polizeipräsidiums Südosthessen eingesetzt.

Nach dem Einbruch wurde ein Polizeibeamter im Rahmen der Verfolgung, die sich über die Bahngleise erstreckte, von einem Zug erfasst; er verstarb unmittelbar vor Ort.

Das Ermittlungsverfahren gegen die mutmaßlichen Einbrecher hat die Staatsanwaltschaft Hanau übernommen. Es ist beabsichtigt die Beschuldigten, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorzuführen.

Die Kripo Gelnhausen ist für Hinweise zu den Gesuchten, von denen bisher keine nähere Beschreibung vorliegt, unter der Rufnummer 06051 827-0 zu erreichen.

