POL-UL: (UL) Lonsee - PKW überschlägt sich im Acker

Am Freitag befuhr eine 19jährige Frau mit ihrem PKW die Kreisstraße von Radelstetten in Richtung Urspring. Circa einen Kilometer nach dem Ortsende kam sie um 21.55 Uhr in das unbefestigte Bankett. Beim Zurücklenken verlor sie die Kontrolle über den PKW und kam von der Fahrbahn ab. Sie prallte gegen eine Abwasserdole und überschlug sich mit dem PKW mehrmals im angrenzenden Acker. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass eine Versorgung in einer Klinik notwendig wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 2 000 Euro geschätzt.

