Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Frau aus der Blau gezogen

Ulm (ots)

Gegen 20.45 Uhr wurde am Freitag die Polizei gerufen, als Zeugen beobachteten, wie ein Mann eine Frau am Weinhof aus der Blau zog. Beim Eintreffen der Beamten war das Pärchen verschwunden. Die Frau, so die befragten Passanten, fuhr mit den Rad davon. Der Mann konnte in der Nähe angetroffen werden. Seine 32jährige Lebensgefährtin hatte ein dringendes Bedürfnis verspürt und wollte ihre kleine Notdurft am Blauufer verrichten. Dabei hatte sie das Gleichgewicht verloren und war in den Fluss gefallen. Anschließend war sie zum Kleiderwechseln nach Hause gefahren.

