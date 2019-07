Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Evakuierung der Bewohner eines Mehrfamilienhauses nach Schwelbrand im Kellergeschoß

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zu heute, 02.07.2019, um 00:20 Uhr, ist es in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhaus in der Straße "In der großen Heide" in Norderstedt zu einem Schwelbrand gekommen, der im weiteren Verlauf zu einer Evakuierung aller Bewohner des Hauses und der angrenzenden Nachbarschaft führte. Die alarmierten Rettungskräfte konnten im Bereich des Eingangsbereiches und Flures der Hausnummer 12 sofort eine deutliche Rauchentwicklung feststellen. Der Großteil der Bewohner hatte zu diesem Zeitpunkt das Mehrfamilienhaus bereits verlassen. Eine Person konnte das Gebäude aufgrund einer leichten körperlichen Behinderung nicht verlassen und benötigte die Hilfe der Einsatzkräfte der Feuerwehr. Die Brandquelle konnte in einem der Kellerverschläge festgestellt und zügig gelöscht werden. Gegen 01:40 Uhr war der Schwelbrand komplett abgelöscht und es konnten nachfolgend Lüftungsmaßnahmen durchgeführt werden. Nach ersten Erkenntnissen war es in einem Kellerverschlag, in welchem überwiegend Deko-Materialien und Fahrräder lagerten, zu einem Schwelbrand unbekannter Ursache gekommen. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Alle 19 Bewohner der beiden Mehrfamilienhäuser konnten um 02:22 Uhr unverletzt wieder ihre Wohnungen betreten. Der Kellergang war durch die Rauchentwicklung deutlich verrußt. Zu einem größeren Gebäudeschaden ist es nicht gekommen.

