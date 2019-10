Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Ladendiebstahls:

Am Mittwoch, den 09.10.2019, wurde der Polizei eine kleine Gruppe von verdächtig erscheinenden Personen südosteuropäischen Aussehens gemeldet, die im Stadtgebiet von Bad Harzburg unterwegs gewesen ist. Diese Gruppe, bestehend aus vier Frauen, wurde dann am Bahnhof von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen und einer Überprüfung unterzogen. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde eine Tasche mit gestohlenen Kosmetik- und Parfumartikeln gefunden, die aus unterschiedlichen Geschäften stammten. Außerdem befand sich in der Tasche noch ein einzelnes Sturmfeuerzeug der Marke Zippo. Das Feuerzeug konnte bislang keinem Geschäft zugeordnet werden und wurde vermutlich am 09.10.2019 zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr in einem Geschäft in Bad Harzburg entwendet. Die aufgefundene Ware hat einen Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

