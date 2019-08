Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Drei Motorradfahrer leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag, gegen 11:00 Uhr, fuhr eine Gruppe Motorradfahrer auf der Nockenbergstraße in Richtung Sprockhövel. Ein 29-jähriger Bochumer musste sein Motorrad verkehrsbedingt bremsen. Der dahinter fahrende 30-jährige Essener bemerkte den Bremsvorgang zu spät und konnte sein Motorrad nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er stieß mit dem vor ihm fahrenden Motorrad zusammen und beide stürzten. Auch ein nachfolgender 29-jähriger Mann aus Recklinghausen schaffte es nicht mehr den verunfallten Beteiligten auszuweichen, stieß mit dem Motorrad des 29-Jährigen zusammen und stürzte ebenfalls. Alle Beteiligten verletzten sich bei den Stürzen leicht. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

