POL-AA: Ostalbkreis: Gem. Abtsgmünd, B 19 - Motorradfahrer schwer verletzt

Polizeipräsidium Aalen

Gem. Abtsgmünd, B 19 - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Sonntag gegen 15:25 Uhr ereignete sich auf der B 19 zwischen Abtsgmünd - Reichertshofen und Untergröningen, auf Höhe der Reichertshofer Mühle ein Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er war mit zwei weiteren Motorradfahrern auf der B 19 in Richtung Untergröningen unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte. Während der 22-Jährige nach dem Sturz schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb, überschlug sich das Motorrad mehrmals und landete in dem benachbarten Bachbett. Die am Motorrad ausgelaufenen Betriebsstoffe konnten durch die alarmierte Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften ausgerückt war, soweit wieder aufgefangen werden, dass keine Gefahrstoffe in den Kocher gelangten. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

