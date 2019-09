Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Pkw

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zu Dienstag, 24. September 2019, die Fensterscheibe eines BMW ein, der auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses an der Langweger Straße geparkt war. Aus dem Pkw wurde das Lenkrad entwendet. Außerdem wurden die vier Reifen entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

