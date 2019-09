Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl eines E-Bike

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag, den 30. August 2019, zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr in der Jahnstraße zu einem E-Bike-Diebstahl. Durch bislang unbekannte Täter wurde das verschlossene E-Bike der Marke BULLS, Typ Cross Flyer in der Farbe grau-orange entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung durch Graffiti an Schulgebäude

In der Zeit von Freitag, den 20. September 2019, gegen 17.00 Uhr, und Montag, den 23. September 2019, gegen 07.15 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter das Grundschulgebäude an der Fladderburger Straße mit schwarzem Sprühlack besprüht. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 23. September 2019, gegen 15.00 Uhr suchte ein 32-jähriger Bad Zwischenahner mit seinem PKW die Polizeidienststelle in Friesoythe auf. Dort wurde festgestellt, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell