Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Motorraddiebstahl

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 17. September 2019, bis Freitag, 20. September 2019, aus einem Carport an der Soestenstraße ein schwarzes Motorrad, BMW F 650. Das Motorrad ist mit auffälligen Schriftzügen und Aufklebern verziert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) oder die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Einbruch in Baucontainer

In der Zeit von Freitag, 20. September 2019, 14.15 Uhr, bis Montag, 23. September 2019, 06.45 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer ein, der an einer Baustelle an der Bürgermeister-Olberding-Straße stand. Aus dem Container wurden diverse Elektrowerkzeuge entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

