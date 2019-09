Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek/Höltinghausen - Pedelec entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstag, 21. September 2019, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, ein Pedelec, dass in einer Garage an der Mühlenstraße stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 525 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Lastrup - Pkw-Reifen zerstochen

In der Nacht zu Montag, 23. September 2019, zerstachen unbekannte Täter zwei Reifen eines Pkw Renault Megane, der an der Gartenstraße abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) entgegen.

Cloppenburg - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Am 23. September 2019 kam es gegen 07.55 Uhr an der Einmündung Garreler Weg/Auf dem Hook zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-Jährige Garrelerin leicht verletzt wurde. Eine 39-Jährige Cloppenburgerin hatte mit ihrem VW Sharan beim Einfahren in den Garreler Weg die 17-Jährige übersehen. Diese hatte den Radweg des Garreler Wegs befahren. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 650 Euro.

