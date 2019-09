Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl von Kameraobjektiv

Am 22. September 2019 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr am Drei-Brücken-Weg ein Kameraobjektiv (50 mm, Konika, digitale Spiegelreflexkamera). Die 24-jährige Geschädigte aus Molbergen machte zu diesem Zeitpunkt Fotos von einer Personengruppe und hatte das entwendete Objektiv in der Heide abgelegt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 380 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung von Pflanzkasten

In der Nacht von Samstag, 21. September 2019, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 22. September 2019, 03.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter an der Petersfelder Straße einen Pflanzkasten im Wert von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Löningen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 23. September 2019 befuhren ein 63-jähriger Löninger mit seinem Pkw Ford und ein 46-jähriger Löninger mit einem VW gegen 12.45 Uhr in genannter Reihenfolge die Bunner Straße aus Richtung Löningen kommend in Richtung Bunnen. In Höhe des dortigen Kindergartens musste der 63-Jährige verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der 46-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw des 63-Jährigen auf. Dieser wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro.

Löningen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am 20. September 2019 in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr an der Angelbecker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß auf einem Parkplatz geparkten VW Golf. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

