Polizei Mettmann

POL-ME: 19-jähriger Motorrollerfahrer bei Unfall schwer verletzt - Velbert - 1909098

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Montag (16. September 2019) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 19 Jahre alter Mopedfahrer schwer verletzte.

Gegen 16:20 Uhr befuhr der 19-Jährige mit seinem Motorroller der Marke Jinlang die Kuhlendahler Straße in Velbert in Richtung Langenberg. Als zur gleichen Zeit eine 68 Jahre alte Golf-Fahrerin aus einer Parkbucht, in Höhe der Hausnummer 6, ausscherte, wich der 19-Jährige aus und stürzte mit seinem Zweirad zu Boden. Nach ersten Erkenntnissen kam es dabei zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Rollerfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700,- Euro.

Im Zusammenhang mit vorgenanntem Unfall ereignete sich, gegen 16:40 Uhr, auch ein weiterer Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei umfuhr ein weißer LKW den auf der Fahrbahn abgestellten Rettungswagen der eingesetzten Sanitäter. Dabei geriet der LKW auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Im diesem Zuge kollidierte er mit dem PKW Seat Ibiza einer 26-Jährigen aus Velbert, die vor der Rotlicht zeigenden Ampel der Kreuzung "Spinne" (Nevigeser Straße / Wülfrather Straße / Kuhlendahler Straße) wartete. Der LKW-Fahrer setzte dessen ungeachtet, seine Fahrt in Richtung Langenberg fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Am Seat entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro. In diesem Fall leitete die Polizei ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen zur Unfallflucht ein. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell