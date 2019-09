Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hartenberg - Einbruch in Industriegebäude

Mainz (ots)

Sonntag, 08.09.2019, 07:47 Uhr

Unbekannte Täter begeben sich in den Morgenstunden des 08.09.2019 in den rückwärtigen Bereich eines Industriegebäudes im Bereich Mainz-Hartenberg und schlagen dort möglicherweise mit einem Gullideckel die Scheibe ein. Durch Herumlegen des Fensterhebels gelingt der Zugang in das Objekt. Dort begeben sich unbekannte Täter in das Erdgeschoss. Hier schlägt ein Bewegungsmelder an. Über die Sicherheitsfirma kann ein entsprechender Alarmeingang verzeichnet werden. Aufgrund des wahrnehmbaren akustischen Alarmtons lassen die unbekannten Täter von ihrem Vorhaben ab und verlassen das Objekt in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen gegenwärtig nicht vor. Eine erste Inaugenscheinnahme ergibt, dass nichts entwendet worden ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell