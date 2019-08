Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt in Kreisel nicht eingeräumt - Motorradfahrer "springt" von Motorrad - 47-Jähriger leicht verletzt

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil ein 64-jähriger Autofahrer, der von Leimen kommend am Kreisel an der L 600 keine Anstalten machte, einem Harley-Davidson-Fahrer die Vorfahrt einzuräumen, kam es am Mittwoch gegen 15.40 Uhr zum Unfall. Der 47-jährige Motorradfahrer, der aus Richtung Königstuhl kam, "warf" deshalb sein Motorrad weg und sprang ab um eine Kollision zu vermeiden. Er zog sich dabei Schürfwunden und Prellungen zu, zur Berührung mit dem Toyota kam es nicht. An dem Motorrad entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Neckargemünd.

