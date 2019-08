Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch in Fahrradgeschäft vier hochwertige E-Bikes gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch zwischen 1.30 und 2.30 Uhr wurden von zwei bislang unbekannten Tätern insgesamt vier hochwertige E-Bikes aus einem Fahrradgeschäft in der Carl-Benz-Straße entwendet. Darüber hinaus wurde eine Registrierkasse mit einer geringen Bargeldsumme sowie drei Gartengeräte der Marke HILTI gestohlen. Die Registrierkasse konnte in einem angrenzenden Feldweg aufgebrochen aufgefunden werden. Bei der Absuche wurden in einem an die Firma angrenzenden Grünstreifen zwei Fahrräder entdeckt und sichergestellt. Nach den bisherigen Ermittlungen sind die beiden Täter mit diesen Fahrrädern zum Tatort gefahren. Der Diebstahlsschaden beläuft sich insgesamt auf über 10.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

