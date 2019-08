Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen-St.Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Mit über zwei Promille Alkohol Unfall verursacht - 12.000 Euro Sachschaden

Leimen-St.Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Über 2,2 Promille Alkohol hatte ein 67 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch um 20.40 Uhr intus, als er in der Theodor-Heuss-Straße einen Unfall verursachte. Nach den bisherigen Unfallermittlungen war der Opel-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und geriet in der leichten Rechtskurve zwischen der Franz-Schubert-Straße und der Joseph-Haydnstraße nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte er den Volvo eines entgegenkommenden 33-jährigen Fahrers. Anschließend prallte er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes und schob diesen etwa 15 Meter weg. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Nach dem Atemalkoholtest musste der 67-Jährige mit auf die Wache, dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt.

