Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Außenspiegel an Opel abgetreten - weitere Zeugen gesucht

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weitere Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich am Dienstag (20.08.) gegen 22.50 Uhr in der Wormser Straße ereignete, sucht die Polizei. Anwohner hatten beobachtet, wie der Täter den Spiegel abtrat. Vor dem Täter war noch ein junger Mann, evtl. mit einem Rucksack unterwegs, dahinter folgten zwei junge Mädchen, wovon eine später als Zeugin namhaft gemacht werden konnte. Eine "Fahndung" der Anwohner verlief ergebnislos, die Polizei wurde zunächst nicht verständigt. Erst am Tag danach wurde Anzeige erstattet. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, insbesondere den jungen Mann sowie das zweite junge Mädchen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06203/61301 beim Polizeiposten Schriesheim oder außerhalb dessen Öffnungszeiten beim Polizeirevier Weinheim, Tel. 06201/10030, zu melden.

