Löningen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 07. Mai 2019, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr, wurde in Löningen in der Lagestraße Ecke Seilerstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Frisörsalons ein dunkelblauer VW Golf an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Golf entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel.: 05432/9500) entgegen.

Essen - Verkehrsunfall/Zeugenaufruf

Am 05. Mai 2019 kam es gegen 17.10 Uhr im Kreuzungsbereich Cloppenburger Straße/Quakenbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Bremerin befuhr zum Unfallzeitpunkt mit ihrem BMW die Cloppenburger Straße (Bundesstraße 68) in Richtung Cloppenburg. Ein 35-jähriger Essener befuhr zeitgleich mit seinem Ford Mondeo die Quakenbrücker Straße in Richtung Essen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Da die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zur Sache machen, werden dringend Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) oder die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Cloppenburg - Falsche Polizeibeamte/versuchter Enkeltrick

Am 07. Mai 2019 kam es in den Nachmittagsstunden (ab 15.30) im Stadtgebiet von Cloppenburg zu mindestens 18 Anrufen falscher Polizeibeamter bzw. falscher Enkel. Der falsche Polizist erklärte in den Anrufen, dass man auf Grund einer rumänischen Täterbande Polizeischutz biete. Im Falle der falschen Enkel wurde unter Vorspiegelung falscher Tatsachen versucht Bargeld von den Angerufenen zu erlangen. Alle Angerufenen beendeten die Telefonate, ohne dass ein Schaden entstand. An dieser Stelle weißt die Polizei auf folgendes hin:

Ihre Polizei würde Sie am Telefon nie über Ihre Vermögensverhältnisse ausfragen und Sie dazu bewegen, Geld oder Wertsachen auszuhändigen.

- Seien Sie misstrauisch! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Sie haben immer Zeit für eine Rücksprache mit Angehörigen und/oder Vertrauten. - Die Telefonnummer, die im Display Ihres Telefons angezeigt wird, ist in vielen Fällen die tatsächlich existente Rufnummer einer Polizeidienststelle. Dies ist leicht durch Manipulationen zu erreichen. - Lassen Sie sich nicht vom Anrufer verbinden. Legen Sie auf, suchen Sie selbstständig die Rufnummer Ihrer nächsten Polizeidienststelle heraus und melden dort den Vorfall. Natürlich ist dies auch über Notruf 110 möglich. - Lassen Sie über Ihren Telefonanbieter den kompletten Vornamen und die Anschrift aus dem Telefonbuch (auch online) streichen. Sie erschweren es den Kriminellen, auf Sie aufmerksam zu werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 07. Mai 2019 kam es in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr in einem Parkhaus an der Soestenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen dort geparkten Audi A 6 Avant. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 07. Mai 2019 prallte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 12.00 Uhr bis 22.30 Uhr gegen einen Baum an der Warthestraße. Der Baum ragte durch den Aufprall auf die Fahrbahn und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gefällt werden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

