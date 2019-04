Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung nach gefährlicher Körperverletzung wird eingestellt

Bonn (ots)

Foto-Fahndung nach gefährlicher Körperverletzung

Die Foto-Fahndung nach dem Mann, der am 1. März 2019, an einer gefährlichen Körperverletzung auf der Oxfordstraße in Bonn beteiligt gewesen sein soll ( siehe unsere PM von heute, 11:58 ), wird eingestellt. Nach der Veröffentlichung in den Medien hat sich der Verdächtige bei der Polizei gemeldet. Damit ist die weitere Veröffentlichung seines Fotos in den Medien hinfällig. Die Ermittlungen dauern an.

