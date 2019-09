Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines E-Kinderwagens

Am Samstag, 21. September 2019, 16.00 Uhr betraten fünf bislang unbekannte Täter ein Geschäft in der Lohner Straße in Vechta und entwendeten einen E-Kinderwagen. Vier der Täter lenkten die Mitarbeiterin ab, während einer der Täter den Kinderwagen aus dem Geschäft rollte. Der Schaden beläuft sich auf 1600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Holdorf - Dachstuhlbrand

Am 23. September 2019 geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 01.49 Uhr ein Dachstuhl am Steinfelder Damm in Brand. Dieser konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Gegen 11.12 Uhr geriet der Dachstuhl erneut in Brand. Auch hier konnte das Feuer durch die Freiwillige Feuerwehr den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 16. September 2019, 00.00 Uhr, bis zum 23. September 2019, 06.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Reiterhofes an der Münsterlandstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte einen dort geparkten Peugeot 206 beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell