POL-HS: Verletzte Personen nach Busunfall gesucht

Am Freitag, 13. September, ereignete sich gegen 13.10 Uhr auf der Millicher Straße ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Der 54-jährige Busfahrer aus Hückelhoven war mit seinem Gefährt auf der Heerstraße in Fahrtrichtung Millich unterwegs. Im Kreuzungsbereich Heerstraße/Schmitter Straße musste er verkehrsbedingt stark abbremsen, so dass ein 11-jähriger Junge, der im Bus mitfuhr, zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf der Fahrt beschädigte der Busfahrer ein Verkehrsschild und fuhr über die Gronewaldstraße und die Schaufenbergstraße. Hier stieg der 11-Jährige aus, da ihn die Fahrweise des Busfahrers ängstigte. Er verständigte seine Mutter, die ihn abholte und Anzeige erstattete. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei nun weitere Insassen des Busses. Wer hat sich verletzt und dies bislang nicht angezeigt? Bitte melden Sie sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.

