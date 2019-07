Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Flaschensammler vergreift sich

Mannheim (ots)

In der Nacht auf Samstag meldete sich eine 52-jährige Dame bei der Deutschen Bahn in Mannheim und gab an, ihren Rucksack am Bahnsteig vergessen zu haben. Da sich dieser nicht mehr an beschriebener Stelle befand und somit eine Straftat im Raum stand, wurde die Bundespolizei informiert. Anhand der Videoauswertung konnte der Verbleib des Gepäcks schnell geklärt werden. Ein ortsansässiger Flaschensammler hatte es demnach an sich genommen. Beamte kontrollierten den Mann am Haupteingang des Bahnhofs. Den Rucksack führte er mit sich. Bei der Durchsuchung konnte anhand einer zuvor abgegebenen Beschreibung des Inhalts durch die Geschädigte, schnell eine Zuordnung erfolgen. So befanden sich neben Sonnenbrille und Ladekabel auch 215 Euro Bargeld noch in dem Rucksack. Der Flaschensammler wurde wegen Diebstahls beanzeigt und konnte seinen Weg nach Abschluss der Maßnahmen fortsetzen.

